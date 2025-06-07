شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معايير الزمالك فى اختيار الصفقات الجديدة لألعاب الصالات والان مع تفاصيل الخبر

وضع مسئولو نادى الزمالك عدد من المعايير فى التعاقدات الجديدة لألعاب الصالات فى موسم الميركاتو الصيفى من أجل تصحيح الأوضاع قبل إنطلاق الموسم الجديد لإستعادة البطولات سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى.

ونرصد أبرز معايير الزمالك فى إختيار الصفقات الجديدة فى السطور التالية:-

إشترط مسئولو الزمالك التجديد فقط لمن يرغب فى التواجد بالزمالك دون مساومات مادية أو غيرها كمحاولات للضغط وعدم بذل أى محاولات مع من لا يرغب فى التواجد بالقلعة البيضاء .

كما ان مسئولو الزمالك وضعوا عامل السن عامل أساسى سواء فى التجديد أو التعاقدات الجديدة فى ظل وجود لاعبين فى أكثر من فريق فى صالات الزمالك تخطى الـ 35 عاما .

لا سيما وأن مسئولو الزمالك وضعوا فى الإعتبار عامل حاجة الفريق والمراكز التى تحتاج دعم دون النظر إلى أسماء من أجل مصلحة فرق الصالات للبناء على ذلك فى المواسم المقبلة .