شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": عمر جابر دليل عدم صحة تصريحات زيزو بخصوص التجديد والان مع تفاصيل الخبر

رد مصدر مسؤول بنادي الزمالك على تصريحات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق المنضم مؤخراً إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده، والتي أكد خلالها اللاعب على أن الزمالك لم يكن لديه رغبة في تجديد تعاقده وماطل في مفاوضات التجديد وهو أبرز سبب في انتقاله إلى الأهلي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن كلام زيزو غير حقيقي، بدليل أن النادي تفاوض مع أكثر من لاعب لتجديد التعاقد ومن بينهم عمر جابر، والذي جدد عقده في 5 دقائق.

وأضاف المصدر أن زيزو لو كانت لديه نية لتجديد تعاقده مع الزمالك لكان وقع على عقود التجديد في وقت مبكر، لكنه لم تكن لديه النية للبقاء في القلعة البيضاء.

ويتقدم مسئولو نادى الزمالك، خلال الفترة المقبلة بشكوى، ضد اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق إلى لجنة التظلمات بعد إعلان الأهلى ضمه رسمياً في صفقة انتقال حر حيث تعد هذه خطوة تمهيدية لشكوى اللاعب في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأعلن النادى الأهلى تعاقده مع أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك السابق أمس الجمعة، فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ونجح مسئولو الأحمر فى قيد اللاعب داخل قائمة الفريق المشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويصل أحمد مصطفى زيزو الوافد الجديد للنادى الأهلى لمدينة ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية فى العاشرة صباح اليوم السبت، للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر لأول مرة على أن يبدأ رحلته بالقميص الأحمر بالمشاركة فى كأس العالم للأندية.