شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يترقب الرد النهائي من الشعباني على تدريب الفريق في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر النادي المصري الرد النهائي من التونسي معين الشعباني، المدير الفني الحالي لفريق نهضة بركان المغربي، والمتوج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما قدم النادي البورسعيدي عرضاً للشعباني خلال الأيام الماضية لتولي مسؤولية تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وكان الشعباني طلب مهلة من مسؤولي النادي المصري للتفكير في العرض ودراسة الأمر، خاصة وأن نهضة بركان يترقب المنافسة على كأس السوبر الأفريقي أمام بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا.

واستقر مجلس إدارة النادي المصري على استمرار الفريق فى خوض مبارياته خلال الموسم المقبل باستاد السويس الجديد، باعتباره الملعب الرسمي للفريق محلياً وأفريقياً.

وتأهل المصري للمشاركة فى كأس الكونفدرالية بشكل رسمي الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق البورسعيدي الموسم الجاري فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بعد منافسة شرسة مع فريقي، البنك الأهلي وسيراميكا.