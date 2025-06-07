شكرا لقرائتكم خبر عن بن رمضان: أجواء المعسكر رائعة.. وانضمامى للأهلي جاء فى توقيت مثالي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أبدى محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى سعادته بتواجده بين صفوف المارد الاحمر في معسكر الإعداد المقام حاليا في أمريكا؛ استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكدا على أن الأجواء غاية في الروعة، واستقبال اللاعبين أسعده كثيرا مشددا على أنه يسعى لتقديم كل ما لديه لإسعاد الجماهير.

وقال فى تصريحات للموقع الرسمى لناديه: انضمامي للأهلي جاء في توقيت مثالي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وأظن أن هذا كان أفضل توقيت؛ للمساهمة في تحقيق طموحات الأهلي وجماهيره التي أحسنت استقبالي، وأتمنى أن أسعدهم مثلما أسعدوني بهذه الحفاوة في الاستقبال.



وأضاف: خضت أول مران مع الفريق، وكنت سعيدا للغاية بالاستقبال، وشعرت أن الفريق كله أسرة واحدة، وهذا أفضل ما يميز الأهلي، وأتمني أن يحدث انسجام سريع بيني وبين جميع اللاعبين ونعتاد على طريقة اللعب سريعا، خاصة أن الأجواء في معسكر الفريق طيبة للغاية وتساعد أي لاعب على تقديم افضل ما لدية لإسعاد الجماهير.

وأوضح: الأهلي يضم لاعبين كبار وعلى مستوى فني رائع، وقد تحدثت كثيرا مع إمام عاشور على متن الطائرة وتعرفت عليه، وكذلك تعرفت على محمد مجدي أفشة صاحب الظل الخفيف، ويوما بعد الآخر سوف نتعرف جميعا على بعضنا البعض والمهم أنني الآن أصبحت فردا فضمن أسرة الأهلي التي اعتز بها كثيرا.

وأشار إلى أن الأجواء في معسكر الإعداد ممتازة والجميع في حالة تركيز لتقديم أفضل مستوى في كأس العالم للأندية حتى نصل في البطولة لأبعد نقطة ونسعد الجماهير.

وقال: مباراة الافتتاح أمام انتر ميامي مباراة قوية ـ لاشك ـ وإن شاء الله نكون في قمة تركيزنا خلال تلك المقابلة ونحقق الفوز ونصل إلى أبعد نقطة في البطولة، مضيفا أن جميع الفرق المشاركة في كأس العالم في نسختها الحالية فرق كبيرة وصحابة تاريخ حافل بالإنجازات والأهلي كذلك فريق كبير وإن شاء الله نكون جميعا على قدر المسئولية ونلبي طموحات الجماهير ونسعدهم.

وتحدث عن علي معلول وقال: معلول لاعب كبير وقدم كل ما عنده مع الأهلي وتحدث معي كثيرا عن الأجواء في الفريق، وفي مصر بشكل عام وإن شاء الله ربنا يوفقه في مسيرته القادمة.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.