شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض معاقبة نبيل عماد دونجا بعد أحداث نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسؤولو نادي الزمالك معاقبة نبيل عماد، لاعب وسط الفريق الأبيض، بعد أحداث نهائي كأس مصر، والذي توج به الزمالك عقب الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8-7، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

من جانبه، علق وائل القباني، مدير الكرة بنادي الزمالك، على المشادة التي حدثت مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق على مقاعد البدلاء أثناء أحداث مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال القباني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "دونجا لم يخطئ ولم يتجاوز، واللاعب كان متأثرا بأحداث المباراة وكنت اتحدث معه وكل ما قاله (متزعقليش يا كابتن) لينتهى الأمر سريعا دون أى أزمات، والأمر مجرد شدة ملعب".

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم ، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

وكانت المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.