شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد التحاق وسام أبو على بمعسكر الأهلى فى ميامى والان مع تفاصيل الخبر

يلتحق الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى بمعسكر المارد الأحمر فى ميامى الأربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وتأكد غياب وسام أبو على عن المشاركة فى مباراة باتشوكا الودية، المقرر لها مساء غداً الأحد استعداداً لكأس العالم للأندية.

وتلقى النادى الأهلى إخطارًا رسميًا من الجهاز الفنى للمنتخب الفلسطينى يفيد باستمرار تواجد المهاجم وسام أبو على فى معسكر الفدائى، وتأجيل انضمامه إلى معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا فى الولايات المتحدة استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

منتخب فلسطين تمسك باستمرار اللاعب حتى موعد مواجهة سلطنة عمان المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستقام في تمام التاسعة والربع مساءً.

وسجل وسام هدفا ضد الكويت قرّب الفدائي من خوض المرحلة الرابعة من تصفيات المونديال.

وقال وسام أبو علي لاعب فلسطين في المؤتمر الصحفي: "تم تنسيق الأمور مع الأهلي من أول يوم وهو نادٍ عظيم وكبير، ويعلم أنني ألعب لشعب وقضية وسأحاول إسعاد شعبي".

وشدد "بالتأكيد سأخوض مباراة عمان المقبلة في تصفيات كأس العالم وسأكون خائنا إن لم أشارك بها".

نجح وسام أبو علي في حل أزمة الفريق الهجومية منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، مسجلًا 35 هدفًا وصانعًا لـ10 أخرى في 57 مباراة فقط، ليصبح عنصرًا حاسمًا في خط المقدمة.

وإلى جانب أرقامه الفردية، فإن هذه هي المرة الأولى في مسيرته التي ينضم فيها إلى فريق ينافس على جميع البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومع اقتراب كأس العالم للأندية، يضع المهاجم الفلسطيني نُصب عينيه هدفًا جديدًا وهو التسجيل في البطولة العالمية والمساهمة في كتابة إنجاز جديد مع الأهلي، بما يعكس تطوره المستمر وطموحاته المتصاعدة.

ينهى فريق الأهلى بقيادة خوسيه ريبيرو اليوم السبت استعداداته لمواجهة باتشوكا المكسيكى الودية المقرر لها مساء غداً الاحد في البروفة الودية الوحيدة قبل خوض منافسات مونديال الأندية.

ويخوض المارد الاحمر تدريباته على ملعب جامعة نوڤا ساوث إيسترن الذى خصصه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للإهلي .

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو



وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.