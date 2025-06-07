الامارات | قطع 500 كلم في أسبوع.. الإماراتي السلمان وصيفاً في سباق التحمل الدولي للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس الاماراتي المهندس طارق إبراهيم السلمان بالمركز الثاني في سباق التحمل الدولي أحد أبرز وأطول سباقات القدرة في الصين "السوبر ديربي" لمسافة 500 كلم للمحترفين في أسبوع، ولمسافة 220 كلم للهواة في ثلاث أيام، في مقاطعة زهاوسو بمقاطعة شينجيانغ "الصينية ذات الحكم الذاتي" ضمن مهرجان تيانما السنوي للسياحة والثقافة والفروسية ، بمشاركة 120 فارسا في السباقين من الامارات وإيطاليا وفرنسا واسبانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها من الدول.

وقال المهندس طارق السلمان في تصريحات صحافية: "التجربة كانت جدا جميلة حيث تراوحت أعمار المشاركين بين 14 و64 سنة وكنت العربي الوحيد بينهم من دولة الامارات".

وعن البيئة والتحديات قال الفارس السلمان: "شمل المسار مروجا شاسعة، جبالا وودينا، ما شكل تحديات كبيرة للفرسان والخيول من حيث اللياقة البدنية والقدرة على التوجيه والتعاون".

وأشار المهندس طارق السلمان: "يقام المهرجان سنويا في زهاوسو مستقكبا آلاف المشاركين والزوار من داخل الصين وخارجها ، وشمل المهرجان عروضا للفروسية ، وسباقات خيل ، وعروض للرقصات التقليدية ، وفعاليات ثقافية أخرى تبرز التراث المحلي للمنطقة، حيث تعتبر مدينة زهاوسو في منطقة شينجيانغ الصينية واحدة من أبرز المراكز لرياضات الفروسية وتلقب بموطن الخيول السماوية نظرا لتاريخها العريق وثقافتها الغنية المتربطة بالفروسية".