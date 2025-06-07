الامارات | انقلاب على مبابي في غرفة ملابس منتخب فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يمر نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي بواحدة من أسوأ مراحله الكروية، وباتت مكانة قائد "الديوك" في خطر بسبب تصرفاته وسلوكه تجاه عدد من اللاعبين في منتخب بلاده، الأمر الذي أحدث شقاً في العلاقة مع زملائه اللاعبين.

وقال الصحافي الفرنسي رومان مولينا في على حسابه في "إكس" إن "زملاء مبابي يشعرون بالامتعاض من سلوكه، مما ينذر بأزمة محتملة إذا لم تتحسن الأوضاع داخل المنتخب الفرنسي".

وأوضح: "العديد من اللاعبين يرون عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، أكثر جدارة بقيادة خط الهجوم، نظراً لأدائه المميز هذا الموسم".

وأوضح مولينا "مبابي فكر جديًا في الاعتزال الدولي مؤخرًا، بعدما غاب عن معسكرات المنتخب في نوفمبر 2024، واتضح لاحقاً أن قرار الغياب جاء من مبابي نفسه، وليس من المدرب ديدييه ديشامب، لكنه عدل عن قراره عقب نقاش خاص مع الأخير".