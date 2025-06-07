الامارات | توخيل يستبعد ساكا من مباراة انجلترا مع أندورا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم «الأسود الثلاثة» اللاعب بوكايو ساكا، من قائمة الفريق الذي سيواجه أندورا اليوم السبت، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المنتخب الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، يواصل مشواره نحو البطولة، التي تقام الصيف المقبل على ملعب "أر سي دي إي" في برشلونة، بمواجهة منتخب أندورا المصنف 173 عالمياً. وتسببت إصابة بسيطة لأولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، في خروجه من المعسكر عشية المواجهة، التي تقام في المجموعة الحادية عشر، كما يغيب كونور جالاجر، لاعب أتلتيكو مدريد، وبوكايو ساكا، عن مباراة أندورا بعد أن تم استبعادهما من قائمة المباراة، التي تم تقديمها للاتحاد الأوروبي (يويفا). وكشف توخيل أن ساكا عاني من كدمة أمس الجمعة، ولكنه يعتقد أنه سيتمكن من المشاركة في المباراة الودية أمام المنتخب السنغالي المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل. وقال توخيل :" من الرائع أن نراه يعود لأنه هو من أراد العودة، وتلاحظ فور دخوله أنه مرتاح للتواجد مع الفريق، ويعرف تماماً ما هو مطلوب ليكون لاعباً دولياً". وأضاف :" انضم ساكا إلى المعسكر وهو يشعر بعد ارتياح من المباراة الأخيرة ضد ساوثهامبتون، لذلك اعتنينا به وعالجناه بشكل فردي حتى يوم الجمعة تقريباً".

وأردف: "كانت هذه هي الحصة التدريبية الأولى التي بدأها وأنهاها مع الفريق. يوم الخميس بدأ المران مع المجموعة ولكنه لم ينهيه، لذلك دعونا نرى". وذكر :" لست متأكداً مما إذا كنا سنخاطر بإشراكه في المباراة. لم يتم اتخاذ القرار بعد، لكنه سيكون متاحاً لمباراة السنغال، وهو يلعب دوراً كبيراً في خططنا لبناء فريق تنافسي".