رونالدو يعلن عدم مشاركته في مونديال الأندية

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : أعلن البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو السبت انه لن يشارك في كأس العالم للأندية في كرة القدم المقررة هذا الشهر في الولايات المتحدة، مستبعدا تكهنات حول انضمامه لأحد الأندية المشاركة.

عشية خوضه نهائي دوري الأمم الأوروبية مع بلاده ضد إسبانيا في ميونيخ، قال قائد منتخب البرتغال إن التلميحات حول مشاركته في البطولة الموسعة كانت بعيدة عن الصواب.

قال ابن الاربعين عاما الذي خاض آخر موسمين ونصف في صفوف النصر السعودي "لن أكون حاضرا في كأس العالم للأندية"، لكنه أكد تلقيه اتصالات من عدة أندية مشاركة.

وتحوم الشكوك حول مستقبل رونالدو على صعيد الأندية، مع انتهاء عقده في آخر حزيران/يونيو الجاري مع النصر الذي ضمه بصفقة باذخة أواخر 2022.

كتب أفضل لاعب في العالم خمس مرات في أيار/مايو في حساباته على مواقع التواصل "انتهى الفصل"، في رسالة فهم منها انتهاء مشواره مع النصر وتزامنت مع تقارير بشأن تعزيزه صفوف الهلال، غريم النصر في العاصمة الرياض، في مونديال الأندية المقبل.

وأضاف رونالدو السبت في مؤتمر صحافي انه لا يرغب باتخاذ قرار موقت يسمح له بالمشاركة في البطولة "تواصلت بعض الأندية معي. البعض كان منطقيا خلافا للبعض الآخر، لكن لا يمكنك التقاط كل الكرات بيديك".