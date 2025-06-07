الامارات | مفاجأة صادمة في انتقال "زيزو الزمالك" إلى للأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الأهلي المصري الجديد أحمد سيد "زيزو" عن مفاجأة صادمة حول رحيله عن ناديه السابق الزمالك للعب في "القلعة الحمراء".

وقال زيزو في حوار مع قناة "إم بي سي مصر" إنه قضى 5 سنوات في النادي دون أن يتسبب في أي مشكلة أو يزعج أحداً.

وأوضح: تلقيت عرضاً مغرياً من نادي الشباب السعودي في يناير 2024، بقيمة 6 ملايين دولار بالإضافة إلى 10% من رعاية النادي السعودي تجدد سنويا فتواصلت مع حسين لبيب (رئيس النادي) وأخبرته إما أن يبيعني للشباب ويستفيد النادي بالمبلغ أو أجدد عقدي مع الزمالك لكنهم قالوا إنهم سيدرسون الأمر ولم يردوا علي".

وأضاف زيزو أن "نادي نيوم السعودي قدم عرضا آخر في الصيف الماضي بقيمة 6.5 مليون دولار لشرائه من الزمالك ووافق الزمالك حينها على الصفقة لكنه أشار إلى أن إدارة النادي أرادت إظهار الأمر للجمهور وكأن زيزو هو من طلب الرحيل".

وأكمل "إدارة الزمالك كانت ترغب في رحيله ولكنها كانت تخشى من ردة فعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.. حاولوا إظهاري بصورة معينة وخرجت تصريحات بأنني عقدت أكثر من جلسة مع مجلس الإدارة بينما في الحقيقة لم أعقد سوى جلسة واحدة فقط".

ونفى "زيزو" الشائعات التي طالت والده بشأن طلبه أموالا من النادي مؤكدا أن والده لم يطالب يوما بأي مبالغ مالية خلال تجديد عقده مع الفريق.

وأوضح أنه جدد عقده مع الزمالك مرتين الأولى في عهد المستشار مرتضى منصور والثانية في عهد حسين لبيب دون أن يتقاضى والده أي مقابل مادي في المرتين.