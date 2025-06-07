الامارات | الوجهة الجديدة للأسطورة كريستيانو رونالدو بعد النصر السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب النصر السعودي، البرازيلي أنجيلو عن الوجهة الجديدة المنتظرة لزميله الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في وقت تتطلع الجماهير بشغف إلى الرحلة الجديدة لـ"الدون" في الملاعب بعيداً عن فكرة الاعتزال التي ليست في قاموسه حتى الآن على الرغم من تجاوزه الـ40 عاماً.

وقال أنجيلو لشبكة "ESPN": "رونالدو يبدي فضولا كبيرا تجاه الدوري البرازيلي وتعتبر أندية فلامنغو، وسانتوس، كورينثيانز وبالميراس هي الأكثر جذبا لاهتمامه".

وأضاف: "رونالدو دائماً يسأل عن كل شيء عن وضع المنتخب البرازيلي وعن طبيعة الدوري ويسأل دائما عن الفريق المتصدر في الدوري البرازيلي فهو يتابع البطولة عن كثب".

وتابع: "لا يقول إنه يشجع فريقا معينا لكنه دائما ما يمازحنا بقوله: 'تخيلوني على شاطئ كوباكابانا أشرب ماء جوز الهند! كما أنه كثيرا ما يذكر أسماء أندية مثل فلامنغو وسانتوس وكورينثيانز وبالميراس".

يذكر أن عقد رونالدو مع النصر السعودي ينتهي في 30 يونيو الجاري ولكن لم يتم الاتفاق على تمديد العقد حتى الآن.