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الامارات | الوجهة الجديدة للأسطورة كريستيانو رونالدو بعد النصر السعودي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الوجهة الجديدة للأسطورة كريستيانو رونالدو بعد النصر السعودي 1/2
  • الامارات | الوجهة الجديدة للأسطورة كريستيانو رونالدو بعد النصر السعودي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الوجهة الجديدة للأسطورة بعد النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب النصر السعودي، البرازيلي أنجيلو عن الوجهة الجديدة المنتظرة لزميله الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في وقت تتطلع الجماهير بشغف إلى الرحلة الجديدة لـ"الدون" في الملاعب بعيداً عن فكرة الاعتزال التي ليست في قاموسه حتى الآن على الرغم من تجاوزه الـ40 عاماً.

وقال أنجيلو لشبكة "ESPN": "رونالدو يبدي فضولا كبيرا تجاه الدوري البرازيلي وتعتبر أندية فلامنغو، وسانتوس، كورينثيانز وبالميراس هي الأكثر جذبا لاهتمامه".

وأضاف: "رونالدو دائماً يسأل عن كل شيء عن وضع المنتخب البرازيلي وعن طبيعة الدوري ويسأل دائما عن الفريق المتصدر في الدوري البرازيلي فهو يتابع البطولة عن كثب".

وتابع: "لا يقول إنه يشجع فريقا معينا لكنه دائما ما يمازحنا بقوله: 'تخيلوني على شاطئ كوباكابانا أشرب ماء جوز الهند! كما أنه كثيرا ما يذكر أسماء أندية مثل فلامنغو وسانتوس وكورينثيانز وبالميراس".

يذكر أن عقد رونالدو مع النصر السعودي ينتهي في 30 يونيو الجاري ولكن لم يتم الاتفاق على تمديد العقد حتى الآن.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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