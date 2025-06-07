شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يلتقى أسمنت أسيوط اليوم لتحديد الفريق الصاعد لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى في الخامسة مساء اليوم السبت فريقا لافيينا وأسمنت أسيوط في المباراة الفاصلة الأولى بينهما لتحديد الفريق الصاعد منهما لدورى المحترفين الموسم المقبل، ويدير المباراة الحكم محمد العتبانى.



وأسفرت القرعة التي أجرتها إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، الثلاثاء الماضى، بين فريقى لافيينا وأسمنت أسيوط لتحديد الفريق الصاعد منهما لدورى المحترفين في الموسم المقبل، عن إقامة مباراة الذهاب اليوم السبت الموافق 7 يونيو الجارى على ملعب الأسيوطى سبورت في تمام الخامسة مساء، على أن تقام مباراة العودة يوم 10 يونيو على ستاد أسمنت أسيوط في تمام الخامسة مساء.



وقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، في اجتماعه الأخير الموافقة علي اقامة مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والعودة بين فريقي لافيينا " أول الفرق الهابطة من دوري المحترفين " وأسمنت أسيوط" بصفته أفضل الثواني في المجموعات الثلاث بدوري القسم الثاني ب" ليكتمل دوري المحترفين بـ 18 ناديا في الموسم الجديد.