شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يرفع شعار "ليالى الشهد والدموع" مع ركلات الترجيح مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قاد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، الفارس الأبيض، للتتويج ببطولة كأس مصر للمرة الـ29 في تاريخ القلعة البيضاء.

ونجح شيكابالا في تسجيل ركلة الجزاء الحاسمة للزمالك، والتي كانت تحمل رقم 10.

وجاءت ركلة الجزاء التي سجلها شيكابالا أمام بيراميدز، ليصالح بها جماهير الزمالك بعدما سبق وأهدر ركلة حاسمة أمام الأهلي في السوبر المصري.

وما زاد من حدة الإثارة في هذه المباراة، أنها جاءت بعد شهر تقريبًا من فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وسدد شيكابالا الركلة أمام الأهلي لكن تصدى لها محمد الشناوي، لينجح المارد الأحمر في تسجيل الركلة التالية عن طريق حسين الشحات، ثم يسدد عمر جابر في العارضة ويحسم الأهلي اللقب.

وتعرض شيكابالا لهجوم كبير بعد المباراة حيث رأى البعض أنه كان يركز على الاحتفال بعد الركلة أكثر من التركيز على تسجيل الركلة ذاتها.

لكن الفهد الأسمر استطاع أن يصالح جماهير القلعة البيضاء بعدما نجح في تسجيل الركلة الحاسمة والمساهمة في تتويج الزمالك بكأس مصر، ليختم الفارس الأبيض الموسم ببطولة في وقت صعب.

شيكابالا قائد الفريق الأبيض قال في وقت سابق إن هذا الموسم قد يكون الأخير في مسيرته الكروية.

النجم الأسمر الذي بدأ مسيرته مع الزمالك في سن مبكرة، ارتبط اسمه بالنادي على مدار عقدين، فقد قدم لحظات سحرية وأهدافًا لا تُنسى، جعلته أيقونة في قلوب عشاق الفارس الأبيض.

شيكابالا فاز مع الزمالك بأربعة بطولات للدوري 2003 و 2004 و2021 و2022 و6 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019 و 2021 و 2025، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020 و 2024، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 وبطولة الكونفدرالية مرتين ، ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم ، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.