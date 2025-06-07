شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ركلات الترجيح تعلن تتويج حرس الحدود بطلا لكأس مصر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 7 يونيو 2010 اقتنص نادى حرس الحدود لقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية فى تاريخه بعد ‏فوزة على النادى الأهلى فى مباراة صعبة انتهت بضربات الترجيح بنتيجة (5-‏‏4).‏

كان الوقت الأصلى للمباراة قد انتهى بالتعادل (1-1)، حيث أحرز الحرس هدفا ‏فى الدقيقة 48 وأدرك محمد بركات التعادل للأهلى فى الدقيقة 82 من عمر ‏اللقاء.‏

ووصلت المباراة لضربات الترجيح حيث سجل للحدود أحمد عبد الغنى وأحمد ‏حسن مكى وأحمد عيد عبد الملك وإسلام رمضان وعبد الرحمن فاروق ‏وسجل للأهلي محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة وأحمد ‏حسن فيما أخفق محمد فضل لتنتهي المباراة (5-4). ‏

وإجمالا توج الاهلى بـ155 بطولة هي 45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.