شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يضع برنامجا بدنيا لتجهيز محمد على بن رمضان فى معسكر الأهلى بميامى والان مع تفاصيل الخبر

وضع الإسبانى خوسيه ربييرو المدير الفني للنادى الأهلى برنامج بدنى لتجهيز التونسى محمد على بن رمضان الوافد الجديد لصفوف المارد الاحمر بعد انتظامه فى تدريبات الفريق الجماعية لأول مرة في أمريكا وذلك ضمن التحضيرات المكثفة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

بن رمضان البالغ من العمر 25 عاما بدأ مسيرته الكروية مع الترجي التونسي واستمر معه منذ عام 2018 وحتى 2023 قبل الانتقال إلى المجر.

وخاض النجم التونسي 34 مباراة في الموسم الفائت مع فريق فرينكفاروزي سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 أخرى بإجمالي 9 مساهمات تهديفية.

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.