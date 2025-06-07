شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج ينضم إلى معسكر الأهلي في ميامي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انضم المالي اليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي، لمعسكر الفريق في ميامي بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وسيخوض الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.



أليو ديانج ينضم إلى معسكر الأهلي في ميامي



اليو ديانج



أليو ديانج



ديانج وقفشة



ديانج ينضم إلى معسكر الأهلي في ميامي



ديانج ينضم لمعسكر الأهلي استعدادا لكأس العالم للأندية



ديانج ينضم لمعسكر الأهلي استعدادا لمونديال الأندية



ديانج ينضم لمعسكر الأهلي في ميامي



ديانج ينضم لمعسكر الأهلي