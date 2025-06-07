شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يصل ميامى اليوم للانتظام فى تدريبات الأهلى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

يصل أحمد مصطفى زيزو الوافد الجديد للنادى الأهلى لمدينة ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية فى العاشرة صباح اليوم السبت، للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر لأول مرة على أن يبدأ رحلته بالقميص الأحمر بالمشاركة فى كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن ينظم لاعبو الأهلى ممر شرفى للترحيب بزيزو فى أول مران مثلما حدث فى تدريبات الخميس، للترحيب بالصفقات الجديدة مثل محمد على بن رمضان ومحمد سيحا وأحمد رمضان بيكهام وتريزيجيه.

وعقب نهاية مباراة الزمالك أمام بيراميدز انتهى عقد زيزو مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الكروى الحالى 2024-2025.

وبحسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، أصبح زيزو لاعبًا حرًا بداية من اليوم 6 يونيو 2025، مما أتاح له الانضمام للأهلى دون الحاجة إلى موافقة الزمالك.

الأهلي قام بتجهيز كل الأوراق المطلوبة من أجل قيد زيزو، وسيتم رفع اسمه على النظام الإلكتروني المعتمد من الفيفا (TMS) اليوم، كما طالب النادي اتحاد الكرة بتوفير الموظفين اللازمين في مقر الجبلاية من أجل إنهاء الإجراءات بشكل رسمي في الموعد المحدد وفقاً للقيد الاستثنائى المفتوح للمارد الأحمر هذه الآونة بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية.

وكان الزمالك طالب بامتداد الموسم حتى 12 يونيو في محاولة قانونية لربط استمرار عقد لاعبه زيزو بذلك التاريخ، ومنع انتقاله المحتمل للنادي الأهلي والمشاركة معه في مونديال الأندية ولكن اتحاد الكرة رفض وأخطر النادى الابيض بانتهاء العقد اليوم.

وبصفة عامة يُعد أحمد سيد زيزو، من أهم لاعبى الفارس الأبيض فى السنوات الأخيرة وأفضلهم، نظرًا لمساهماته التهديفية فى العديد من البطولات التى حاز عليها الفريق، بالإضافة لتألقه وسط سقوط النادى فى بعض المناسبات.

وبالإضافة لمميزات اللاعب الفردية، يرتبط زيزو بعلاقة حب قوية بين جماهير الزمالك منذ وقت طويل، الأمر الذى يصعب عليهم فكرة انتقاله للغريم التلقيدى، النادى الأهلى.

وخلال رحلة زيزو، التي بدأت مع الزمالك منذ 7 مواسم وتحديدًا في يناير 2019، خاض زيزو مع الفارس الأبيض 260 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها 84 هدفا، وصنع 71 مباراة.

وتمكن زيزو، من الحصول على 9 بطولات، 2 بطولة الدوري المصري، 2 بطولة الكونفدرالية، 2 كأس مصر، 1 السوبر المصري، 2 السوبر الأفريقي.

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.