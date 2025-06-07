شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام فى الزمالك حول مصير أيمن الرمادى بعد التتويج بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

تسود حالة من الانقسام داخل جنبات نادى الزمالك حول مصير أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الكرة الذى انتهى تعاقده مع النادى والذى سبق ووقعه لمدة شهر فقط .

فهناك بعض الاصوات ترى وجود بصمة لأيمن الرمادي مع الزمالك بعد نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز وهى الاصوات التى تتطالب ببقاء الرمادي فى الموسم الجديد بما يدعم إمكانية تقديم الفارس الابيض مستويات أفضل بعد التدعيم بصفقات مميزة.

على الجانب الاخر تصر بعض الاصوات على تعيين مدير فني أجنبي يمتلك القدرة على إعادة الزمالك إلى منصات التتويج مجددًا، خاصة بعد الأداء السلبي الذي ظهر به الفريق هذا الموسم والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري وكأس الكونفدرالية.

وتولى أيمن الرمادي المسؤولية الفنية لنادي الزمالك يوم 7 مايو الماضي، ليكون مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم خلفا لجوزيه بيسيرو.

وتعد بطولة كأس مصر التى أحرزها أيمن الرمادى هى البطولة الثالثة فى تاريخه كمدرب، حيث أحرز لقب كأس الرابطة مع نادى سيراميكا مرتين. مسيرة أيمن الرمادى مع الزمالك تمثلت فى خوض 5 مباريات تعادل فى اللقاء الاول أمام سيراميكا 2-2 ثم خسر أمام بيراميدز 1-0 ثم فاز على بتروجت 3-1 ثم فاز على فاركو 2-0 ثم فاز على بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح ليتوج بطلا لكأس مصر، سجل 8 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم ، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

وكانت المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.