شكرا لقرائتكم خبر عن "منتخب مصر الثانى المحليين سابقا".. هل ينضم لاعبو الأهلى والزمالك بعد تغيير الإسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة تشكيل منتخب مصر الثانى بقيادة حلمى طولان، للمشاركة في بطولة كأس العرب وفضل مجلس إدارة الاتحاد اطلاق اسم منتخب مصر الثانى على هذا المنتخب بدلا من منتخب المحليين حتى ينضم إليه لاعبو الأهلى والزمالك وكذلك بعض المحترفين.

وكان منتخب المحليين الذى شارك في تصفيات أمم أفريقيا الأخيرة وخرج على يد جنوب أفريقيا، تعرض لأزمات بالجملة بسبب رفض الأندية ارسال لاعبيها وكذلك رفض بعض اللاعبين تمثيل منتخب المحليين، ليصبح التحدى الأول لمنتخب مصر الثانى هو ضم لاعبى الأهلى والزمالك لصفوفه من عدمه في بطولة كأس العرب.

وعقد هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة، ومحسن صالح عضو اللجنة الفنية بالاتحاد، اجتماعًا اليوم مع الجهاز الفنى للمنتخب المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة فى ديسمبر المقبل وذلك لمناقشة وبحث برنامج إعداد المنتخب قبل المشاركة فى البطولة.. وقدم حلمى طولان برنامج الإعداد إلى هانى أبوريدة لمناقشته مع مجلس الإدارة فى اجتماعه المقبل، ويبدأ التجمع الأول للفريق أول سبتمبر، حيث يعكف الجهاز الفنى حاليًا على تحديد معايير اختيار اللاعبين خلال المرحلة المقبلة للمهمة العربية.

حضر الاجتماع حلمى طولان المدير الفنى للمنتخب، وكل من ممدوح محمدي ومحمد نور المدربين العامين وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى وأيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب، بالإضافة إلى عاطف عطية وعمرو الخشاب محللى الأداء بينما اعتذر أحمد حسن مدير المنتخب عن عدم الحضور لسفره خارج مصر.

ومن جانبه.. أكد هانى أبو ريدة على ثقة اتحاد الكرة فى الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان مؤكدًا أنهم قادرون على تحقيق نتائج طيبة فى البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الاجتماع: أن البطولة قوية وصعبة ويجب الإعداد الجيد لها للظهور بمظهر يليق بالكرة المصرية، مجددًا ثقته فى الجهاز الفنى وتلبية احتياجاته لأداء فترة إعداد قوية.