شكرا لقرائتكم خبر عن المران الثانى للنادى الأهلي فى ميامى استعداد لكأس العالم للأندية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى المران الثانى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى أمريكا، الذى أقيم على ملعب جامعة نوفا، استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

وبدأ المران بمحاضرة فنية من جانب خوسيه ريبيرو المدير الفنى للفريق، شرح خلالها خطة الاستعداد للمرحلة الحالية، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل قصارى جهدهم خلال التدريبات الجماعية.

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وقاد ميجيل بيبيير، مخطط أحمال الفريق، بعض الفقرات البدنية، وذلك فى إطار تجهيز اللاعبين، كما شمل المران بعض الفقرات الخططية والتكتيكية. فيما خضع حراس مرمى الفريق لتدريبات قوية تحت إشراف خوان خوسيه مدرب حراس الفريق.

وبدأ معسكر الأهلى فى مدينة ميامى الأمريكية، أول أمس الخميس استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتى تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة فى التاريخ.

ويتواجد الأهلى فى المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامى الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وسيخوض الأهلى مباراة ودية غدا الأحد أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامى الأمريكى فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى ميامى مساء الخميس، بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 15 ساعة، بدأت من مطار القاهرة الدولى مرورًا بالهبوط فى مطار دبى «ترانزيت» ثم الوصول إلى أمريكا.



أفشة



الشناوى



بن شرقى وإمام



تدريبات الأهلي



تريزيجيه



حمدى فتحى



ريبيرو