شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتدرب على ركلات الترجيح الليلة استعداداً لمواجهة الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق سيراميكا بقيادة على ماهر اليوم السبت استعداداته لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الثامنة مساء غداً الاحد على ستاد الدفاع الجوي فى إطار إياب نصف نهائى كأس عاصمة مصر.

اقترب سيراميكا من حسم تأهله إلى نهائي كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي، وتغلب سيراميكا على الإسماعيلي في ذهاب نصف النهائي بهدفين دون مقابل على ستاد الاسماعيلية.

ويخوض سيراميكا مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن على ماهر قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق . ويخصص على ماهر جانب من مران اليوم للتدريب على ركلات الترجيح تحسباً للجوء إليها لحسم المتأهل للمباراة النهائية بكأس عاصمة مصر.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام مباراتى الإياب فى نصف نهائى كأس عاصمة مصر بين إنبى والبنك الأهلى، وسيراميكا والإسماعيلى والمقرر لهما مساء غداً الاحد.

ويدير الحكم الدولى حمادة القلاوى مباراة إنبى والبنك الأهلى، بيما يدير الحكم سيد منير مباراة سيراميكا والإسماعيلى.