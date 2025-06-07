شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

أعرب محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد مع الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية فى نسختها الجديدة، مؤكدًا أنها بطولة تحمل مكانة خاصة لديه، وأن ذكرياته فيها ستظل خالدة على مدار مشواره الكروي.

وقال محمد هاني: "بطولة كأس العالم للأندية لها مكانة كبيرة جدًّا عندي.. هى واحدة من أقرب البطولات لقلبي، وشرفت بالمشاركة فيها خمس مرات، وهذا بحد ذاته شرف كبير لأى لاعب. هناك لحظات لا تُنسى، منها إحراز هدفى فى مرمى مونتيري، والفوز يومها بهدف دون رد، وكنت فخورًا وقتها أننى ساهمت فى فوز مهم رغم غياب عدد من زملائى الدوليين، وكانت مباراة استثنائية".

وأضاف: "جيلنا نجح فى حصد ثلاث ميداليات برونزية، وهذا إنجاز كبير فى تاريخ النادى الأهلي، خاصة أن عددًا قليلًا من الأجيال شارك فى البطولة وحقق هذا الكم من النجاحات. خضنا مواجهات قوية أمام فرق بحجم بايرن ميونيخ وريال مدريد، ورغم صعوبة المواجهات، لكن كانت تجارب مميزة زادتنا خبرات، وأظهرت لنا ما تعنيه هذه البطولة على المستوى العالمي".

وعن سر تألقه اللافت فى بطولات كأس العالم للأندية، قال هاني: "لا يوجد سر معين.. نحن نؤدى عملنا بكل اجتهاد وجدية فى كل بطولة، ولكن بطولة كأس العالم للأندية لها طابع خاص، وتنظيمها دائمًا ما يكون رائعًا، والاستادات وأجواء المباريات تساعد أى لاعب على تقديم أفضل ما لديه.. أشعر أننى محظوظ بمشاركتى فى هذه البطولة مرات عديدة، وهذا إنجاز شخصى مهم فى مسيرتي".

وتطرق هانى إلى الحديث عن المدير الفنى الجديد للفريق، البرتغالى خوسيه ريبيرو، قائلًا: "تغيير الأجهزة الفنية هو أمر يخص إدارة النادي، ونحن كلاعبين نتحمل مسؤوليتنا فى العمل مع أى مدير فني، ونسعى دائمًا للتكيف مع أفكاره وطريقته التكتيكية بأقصى سرعة.. المنظومة فى الأهلى دائمًا هدفها النجاح، والتفاهم بين اللاعبين والجهاز الفنى عنصر أساسى لتحقيق ذلك".

وعن استعدادات الأهلى لمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامى الأمريكي، أكد محمد هانى أن الجميع يدرك أهمية المباراة، وأن الفريق يدخل البطولة بروح جديدة بعد حسم بطولة الدورى المحلي، قائلًا: "أغلقنا صفحة الدورى بعد مجهود كبير فى المباريات الست الأخيرة، وبدأنا التركيز على كأس العالم للأندية.. نعلم أننا نواجه فرقًا على أعلى مستوى، ولاعبين عالميين، لكن هذا الجيل من اللاعبين أصبح يمتلك من الخبرات ما يجعله جاهزًا للتحديات القوية".

وعن طموحاته الشخصية فى البطولة، قال هاني: "أتمنى أن أقدم مستوى يليق بى وباسم النادى الأهلي، وأن أكون عنصرًا مساهمًا فى تحقيق نتائج إيجابية.. أطمح أن أترك بصمة قوية وذكرى طيبة فى هذه النسخة، وأن أسهم مع زملائى فى مشوار ناجح يليق بجماهيرنا الكبيرة".

وأشاد محمد هانى بدور الصفقات الجديدة فى تدعيم صفوف الفريق قبل البطولة، مشيرًا إلى أن وجود لاعبين على أعلى مستوى يخلق منافسة إيجابية داخل الفريق، وهو ما ينعكس على الأداء العام، مؤكدًا أن الروح الجماعية داخل الفريق تزداد قوة بوجود عناصر تمتلك الخبرة والمهارة.

وعن فرص الأهلى فى البطولة، قال: "نحن نتعامل مع البطولة مرحلة بمرحلة، ومباراة بمباراة.. النسخة الحالية أصعب من النسخ السابقة بسبب زيادة عدد الفرق وقوة المنافسة، لكن لدينا طموح كبير فى تحقيق إنجاز جديد، وسنقاتل بكل ما نملك من أجل ذلك".

وتحدث هانى عن مواجهة إنتر ميامي، قائلًا: "هى مباراة كبيرة بكل تأكيد، نواجه فريقًا يضم لاعبين من الطراز العالمى على رأسهم ليونيل ميسي.. لكننا أيضًا سبق أن لعبنا أمام فرق تضم كبار نجوم العالم، وقدمنا مستويات قوية.. هذا الجيل يملك الثقة والطموح، ويثق فى قدراته، ونؤمن بأننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية".

وعن علاقته بجماهير الأهلي، قال محمد هاني: "أعتز كثيرًا بثقة جماهير الأهلى بي، سواء داخل الملعب أو فى مواقف مختلفة مثل تجديد التعاقد.. أحاول دائمًا أن أكون على قدر المسئولية، وأترك صورة طيبة تعبر عن لاعب تربى داخل جدران هذا الكيان الكبير".

واختتم محمد هانى تصريحاته برسالة لجماهير الأهلى قائلًا: "شكرًا من القلب على دعمكم لنا طوال الفترة الماضية، وثقتكم فى قدرتنا على الفوز بالدورى رغم أن البطولة كانت تبدو بعيدة.. دعمكم هو سر تفوقنا، وأتمنى أن تواصلوا المساندة فى كأس العالم للأندية.. نحن نعدكم أن نقدم أقصى ما لدينا، ونسعى لأن تظلوا فخورين بكونكم أهلاوية، وبالفريق الذى يمثل هذا الكيان العظيم أمام العالم".