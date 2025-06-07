شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف الصفقات الجديدة بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتشاور مع لجنة التخطيط فتح ملف الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

يعكف مسئولو الزمالك على توفير احتياجات الفريق الأول من حيث الصفقات و التدعيمات التى يحتاجها الأبيض خلال الصيف، حيث يحتاج الفريق الأول إلى تدعيم في عدة مراكز بالتعاقد مع أكثر من لاعب، حتى يستطيع الفريق المنافسة على البطولات الموسم المقبل، على أن تكون الصفقات سوبر قادرة على تحقيق طموحات الفريق و الجماهير.

المراكز التي تحتاج دعم في الزمالك هي الجناح الأيمن والأيسر، ورأس الحربة، بالإضافة إلى خط الوسط، في مركزى 6 و 8 ، وكذلك حراسة المرمى، وبالتالى الزمالك يحتاج ضم 6 لاعبين .

ومن المقرر أن تكون صفقات الزمالك الجديدة من بينها لاعبا أجنبيان، وهو ما تعكف عليه لجنة التخطيط الفترة الحالية بالبحث و الدخول في مفاوضات مع لاعبين مميزين في سن صغير، مع الأولوية لمن تنتهى عقودهم مع أنديتهم.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم ، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

وكانت المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.