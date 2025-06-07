شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى النادي الأهلي، عن فخره الشديد بمشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، مؤكدًا أن مواجهة إنتر ميامي الأمريكي ستكون تحديًا كبيرًا يسعى فيه الأهلي لتحقيق الانتصار.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "المشاركة في كأس العالم للأندية إنجاز كبير للنادي الأهلي، وخوض المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي هو فخر لنا جميعًا وسنقاتل لتحقيق الفوز وتشريف القلعة الحمراء".

وتحدث الشناوي بحزن عن رحيل عدد من رموز الفريق هذا الموسم: "أنا حزين جدًا على رحيل علي معلول، وعمرو السولية، ورامي ربيعة، لكن هذه هي سنة الحياة في كرة القدم"، وأضاف: "علي معلول صنع تاريخًا كبيرًا داخل النادي الأهلي سيظل محفورًا في ذاكرة الجماهير".

وعن علاقته بالجهاز الفني وزملائه، قال الشناوي: "ميشيل يانكون ليس مجرد مدرب لحراس المرمى، بل أخ كبير لي تعلمت منه الكثير، وتريزيجيه هو كابتن الفريق بعدي، وهو يستحق هذا الدور عن جدارة".

وأعلن الشناوي عن تجديد تعاقده مع الأهلي: "جددت عقدي مع النادي الأهلي لمدة موسمين إضافيين حتى عام 2027، وإذا تلقيت عرضًا للاحتراف الخارجي، سيكون القرار الأول والأخير بيد إدارة النادي، احترمًا للنادي وجماهيره".

وأشاد قائد الأهلي بعلاقته مع باقي حراس مرمى الفريق: "علاقتي مميزة مع جميع حراس مرمى الأهلي، ومصطفى شوبير أخ عزيز لي".

كما خص بالتحية المدرب سامي قمصان: "سامي قمصان مدرب عظيم، إنسان جدع ومخلص ووفِي للكيان. كان دائمًا قريبًا من اللاعبين وداعمًا لهم".

واختتم الشناوي تصريحاته برسالة إلى جماهير القلعة الحمراء: "نتقبل أي هتاف سلبي من الجماهير، لأنهم دائمًا يقفون معنا في الحلوة والمرة. جمهور الأهلي هو السند الحقيقي لنا في كل الأوقات".