شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه يعلن تولى جون إدوارد منصب المدير الرياضى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قال حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك إن جون إدوارد سيتولى منصب المدير الرياضى لنادى الزمالك،مؤكداً أن هناك اتفاق نهائى معه لهيكلة قطاع الكرة فى الموسم الجديد،وخريطة التعاقدات واللاعبين الذين ينوى النادى ضمهم خلال الفترة المقبلة.

أضاف المندوه خلال تصريحات تلفزيونية لـ قناة الزمالك أن النادى يعمل حالياً على تشكيل التصور النهائى لقطاع كرة القدم،موضحاً أن النادى الأبيض سيتعاقد مع صفقات تليق بالقلعة البيضاء،وليس حسب الإمكانيات المادية للنادي.

وأكد أمين صندوق نادي الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء قدمت ملحمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وكانت سبب رئيسي في حصد لقب كأس مصر.

واختتم:" موسم كان صعب للغاية وكأس مصر كان هدفنا في المرحلة الحالية، ووجدنا في أيمن الرمادي الاستعداد والشغف لتحقيق البطولة كان لدينا ثقة كبيرة في أيمن الرمادي ووفرنا له الاستقرار اللازم، والفريق في أخر مباراتين بالدوري قدم أداء جيد للغاية".