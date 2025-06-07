شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: دورى هذا الموسم الأصعب فى مسيرتى.. والزمالك المنافس الطبيعى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى النادي الأهلي، أن تتويج فريقه بلقب الدوري هذا الموسم كان من أصعب التحديات في مسيرته الكروية مع القلعة الحمراء، مشددًا على أن اللاعبين تحملوا مسؤولية كبيرة لإسعاد الجماهير.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس : "دوري هذا الموسم، إلى جانب دوري 2019، هما الأصعب في مسيرتي مع الأهلي. اتفقت مع اللاعبين على ضرورة تحقيق اللقب رغم صعوبة المنافسة، وكنا نلعب من أجل إسعاد جماهيرنا الوفية."

وأضاف حارس الأهلي: "أي لاعب يرتدي قميص النادي الأهلي يدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه هذا الكيان الكبير."، وأشار الشناوي إلى أن المنافسة مع الزمالك تظل حاضرة رغم تراجع مستوى الغريم التقليدي هذا الموسم، موضحًا:"الطبيعي أن يكون المنافس الأساسي للأهلي هو نادي الزمالك نظرًا لتاريخه الكبير وشعبيته وجماهيره العريضة."

وتحدث الشناوي عن أصعب مباراة خاضها هذا الموسم قائلاً: "مباراة المصري البورسعيدي كانت الأصعب هذا الموسم، واجهنا فيها تحديات كبيرة داخل الملعب."

وأشاد قائد الأهلي بزميله ياسر إبراهيم: "ياسر إبراهيم من اللاعبين الرجالة في الفريق، ويستحق أن يُكتب هذا الدوري باسمه، فقد قدم مستويات رائعة وكان أحد أسباب تتويجنا."

وكشف الشناوي أن الفريق كان يسعى خلال آخر 6 مباريات لتسجيل أكبر عدد من الأهداف تحسبًا لفارق الأهداف في حالة التساوي بالنقاط مع بيراميدز،

"كنا نحاول دائمًا تسجيل أهداف كثيرة لضمان التفوق حال التعادل في النقاط مع بيراميدز."

أما عن الخروج من دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز، فأكد الشناوي:"الخروج أمام صن داونز كان صدمة كبيرة لنا، خاصة أن الفريق الجنوب إفريقي كان في أسوأ نسخة له هذا الموسم."

الشناوي أنه هو من طلب من الجهاز الفني الدفع بالحارس الشاب مصطفى شوبير في المباراة الأخيرة بعد الاطمئنان على حسم النتيجة:"بعد أن ضمنا الفوز في المباراة الأخيرة طلبت من الجهاز الفني الدفع بمصطفى شوبير لإعطائه فرصة اللعب."

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن هدف الفريق بعد رحيل المدرب مارسيل كولر كان اعتبار المباريات الست المتبقية كأنها مباريات نهائية: "بعد رحيل كولر تعاملنا مع آخر 6 مباريات على أنها نهائيات كأس، ونجحنا في تحقيق هدفنا."

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