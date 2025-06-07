بطولة رولان غاروس: سينر يتخطى ديوكوفيتش لمواجهة ألكاراس في النهائي

الرياص - اسماء السيد - باريس : بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا، النهائي الكبير الثالث له تواليا وأجل مسعى الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش السادس للانفراد بالرقم القياسي المطلق، وذلك بالفوز عليه 6 4 و7 5 و7 6 (7 3) الجمعة في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، المقامة على ملاعب رولان غاروس.

وبعدما انتهى أفضل مشوار له في البطولة الفرنسية عند نصف النهائي الموسم الماضي على يد الإسباني كارلوس ألكاراس الذي توّج لاحقا باللقب، يجدد سينر الموعد مع المصنف ثانيا الأحد في النهائي الرابع له في الـ"غراند سلام"، على أمل الفوز باللقب الكبير الرابع في مسيرة ابن الـ23 عاما.

على غرار سينر، فاز ألكاراس بجميع المباريات النهائية الأربع التي خاضها في البطولات الكبرى، بينها فرنسا المفتوحة العام الماضي، وسيحصل على فرصة الدفاع عن لقبه بعدما تخطى الإيطالي الآخر لورنتسو موزيتي الثامن في نصف النهائي بالفوز عليه 4 6 و7 6 (7 3) و6 0 و2 0 ثم بالانسحاب.

ودخل سينر لقاءه مع الصربي البالغ 38 عاما على خلفية 19 انتصارا متتاليا في البطولات الكبرى، امتدادا من فلاشينغ ميدوز العام الماضي، ومن دون أن يخسر أي مجموعة في النسخة الحالية من البطولة الفرنسية.

في المقابل، لم يخسر ديوكوفيتش على ملاعب رولان غاروس منذ 2022، بعدماأحرز لقبه الثالث فيها عام 2023 وتوج بذهبية أولمبياد باريس صيف 2024، وذلك لأن مروره بالبطولة العام الماضي انتهى بانسحابه من ربع النهائي بسبب الإصابة من دون أن يخوض مباراته مع النروجي كاسبر رود.

وخاض الصربي نصف النهائي الحادي والخمسين له في البطولات الكبرى، معززا رقمه القياسي، لكنه أخفق في الوصول إلى النهائي الثامن والثلاثين له في البطولات الكبرى ومحاولة تحطيم الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الذي يتشاركه حاليا (24) مع الأسترالية مارغاريت كورت.

وتواجه اللاعبان سابقا ثماني مرات وفاز كل منهما في أربع، لكن سينر خرج الجمعة منتصرا للمرة الرابعة تواليا، محققا فوزه الثامن عشر للموسم مقابل هزيمة واحدة كانت في نهائي روما لماسترز الألف نقطة ضد ألكاراس، علما أنه أوقف لثلاثة أشهر في عقوبة أنهاها في دورة روما بسبب قضية المنشطات.

وفي موقعة الأحد بين اللاعبين الأكثر ترشيحا لخلافة الثلاثي الكبير ديوكوفيتش الإسباني رافايل نادال السويسري روجيه فيدرر، يسعى سينر لرد اعتباره من ألكاراس الذي أسقطه في المواجهات الأربع الأخيرة بينهما في نصف نهائي دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة ورولان غاروس ونهائي دورة بكين لماسترز الألف نقطة العام الماضي، ونهائي روما هذا العام.