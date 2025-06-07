شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات حزينة لمنتخب مصر فى عيد الأضحى.. سداسية غانا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط منتخب مصر لكرة القدم ، بذكريات غير سعيدة مع عيد الأضحى المبارك نظرا لتلقيه أكثر من هزيمة فى هذه المناسبة أبرزها الخسارة أمام غانا بسداسية فى تصفيات كأس العالم.

مواجهة ثأرية مع الدنمارك

بداية سلسلة هزائم المنتخب المصري في الأعياد كانت في عيد الأضحي أمام منتخب الدنمارك يوم 12 فبراير عام 2003، عندما خسر المنتخب بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ثاني أيام العيد، وقتها سجل هدف مصر الوحيد، كابتن المنتخب السابق أحمد حسن.

هزيمة من الكاميرون

وفي عيد الأضحى أيضًا ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2004، وذلك بعد التعادل مع الكاميرون سلبيًا في اللقاء الذي جمعهما ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وكان يحتاج الفراعنة للفوز في اللقاء من أجل التأهل للدور التالي بالبطولة.

سداسية كوماسي

لتأتي أسوأ نتائج المنتخب المصري في الأعياد بعد كأس العالم 2018 في روسيا، وهي خسارة كوماسي في أولي أيام عيد الأضحي المبارك عام 2013 عندما تلقي المنتخب الوطني هزيمة مذلة أمام منتخب غانا بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما في العاصمة الغانية كوماسي في ذهاب الجولة الفاصلة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهي الهزيمة التي قضت على حلم المصريين في التأهل للمونديال.

هزيمة أمام أورجواي

في يوم الجمعة 15 يونيو 2018، الموافق أول أيام عيد الفطر 1439، خسر منتخب مصر بهدف نظيف أمام نظيره الأوروجويانى بهدف فى الدقيقة 89 من عمر المباراة التى جرت فى الجولة الأولى بالدور الأول فى كأس العالم على ملعب يكاترنبرج و بحضور جماهيري بلغ حوالي 27015 ألف متفرج وتحت قيادة الحكم الهولندي بيورن كويبرس .