شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يدخل معسكر مغلق الليلة لمواجهة البنك الاهلى بكأس العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بنادي انبى استعداداته اليوم، السبت لمواجهة البنك الاهلى في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء غدٍ الاحد على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويخوض الفريق البترولى المران الاخير على ملعبه والذى يتضمن فقرة لتسديد ركلات الترجيح تحسباً للجوء إليها.

حقق نادي البنك الأهلي انتصارا ثمينا على إنبي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر ، وفاز البنك الأهلي على إنبي 2-1 في ذهاب نصف النهائي الذي أقيم على استاد القاهرة.

ويلعب الفائز من البنك الأهلي وإنبي، ضد الفائز من مواجهة الإسماعيلي ضد سيراميكا فى المباراة النهائية لكأس عاصمة مصر والمقرر لها 12 يونيو الجاري.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام مباراتى الإياب فى نصف نهائى كأس عاصمة مصر بين إنبى والبنك الأهلى، وسيراميكا والإسماعيلى والمقرر لهما مساء غداً الاحد

ويدير الحكم الدولى حمادة القلاوى مباراة إنبى والبنك الأهلى، بيما يدير الحكم سيد منير مباراة سيراميكا والإسماعيلى.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.