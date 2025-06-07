شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الثانى للأهلي فى أمريكا استعدادا لمواجهة باتشوكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في أمريكا، الذي أقيم على ملعب جامعة نوفا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وبدأ المران بمحاضرة فنية من جانب خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، شرح خلالها خطة الاستعداد للمرحلة الحالية، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل قصارى جهدهم خلال التدريبات الجماعية.

وقاد ميجيل بيبيير، مخطط أحمال الفريق، بعض الفقرات البدنية، وذلك في إطار تجهيز اللاعبين، كما شمل المران بعض الفقرات الخططية والتكتيكية. فيما خضع حراس مرمى الفريق لتدريبات قوية تحت إشراف خوان خوسيه مدرب حراس الفريق.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، أول أمس الخميس استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وسيخوض الأهلي مباراة ودية غدا الأحد أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ميامي مساء الخميس، بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 15 ساعة، بدأت من مطار القاهرة الدولي مرورًا بالهبوط في مطار دبي «ترانزيت» ثم الوصول إلى أمريكا.



محمد هانى



لاعبو الأهلي قبل المران



أفشة



عماد النحاس



إمام عاشور