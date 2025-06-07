شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يصل دبي ترانزيت قبل استكمال رحلة السفر لميامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أحمد مصطفى زيزو الوافد الجديد للنادي الأهلي لدبى فى رحلة ترانزيت قبل استكمال رحلة سفره للولايات المتحدة الأمريكية.

وغادر أحمد مصطفى زيزو مطار القاهرة في الثامنة مساء أمس الجمعة متوجها لمدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية للالتحاق ببعثة فريق الكرة بالأهلي هناك، استعدادا لبداية رحلته مع أصحاب الرداء الاحمر بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يصل زيزو لمدينة ميامي في العاشرة صباح اليوم السبت، للانتظام في تدريبات الأهلي، استعدادا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكى بكأس العالم للأندية.

وغادر زيزو القاهرة أمس الجمعة على متن الخطوط الجوية الإماراتية في رحلة رقم "UAE924" فى تمام الساعة 8:05 مساءً.