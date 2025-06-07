شكرا لقرائتكم خبر عن كباكا وزلاكا وجبنة.. حكاية أغرب 3 أسماء جديدة فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين الحين والأخر، تظهر بعض الأسماء الغريبة في ملاعب كرة القدم المصرية للاعبين جيدين مما يدفع الجماهير للبحث عن سبب تسمية هؤلاء اللاعبين بهذه الأسماء.

أحمد خالد كباكا

كباكا لاعب الأهلى ومنتخب الشباب، يقول أن هذا الإسم أطلقه عليه صديق والده الذى يحبه ويشجعه دائما على لعب الكرة والتطوير من نفسه، والسبب في ذلك أن عندما يكون للاعب إسم مميز فإن الجماهير تعرفه وتحفظ إسمه سريعا وهو سبب إطلاق كباكا عليه.

كباكا من مواليد 2005، ويجيد اللعب في وسط الملعب 8، كما يجيد اللعب في صانع الألعاب رقم 10 وانضم إلى صفوف الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف السنة وعاد مؤخرا بعد فترة اعارة لفريق مودرن سبورت.

محمود زلاكا

محمود زلاكا لاعب سيراميكا، يقول إن سبب تسميته بهذا الإسم أن زملائه كان يطلقون عليه وقت صغره إسم "زلابيا" وعندما كبر ولعب لأحد الأندية بدأت تظهر عليه علامات "الشياكة" في المظهر والملابس، فدمج زملائه الإسمين معا "زلابيا مع الشياكة" فأطلقوا عليه إسم زلاكا.

جبنة

عبد الرحمن خالد الشهير بـ"جبنة" لاعب المقاولون العرب السابق الذي فسر وأوضح من قبل خلال لقاء إعلامى، أن ابن عمه هو من أطلق عليه هذا اللقب نظراً للبشرة البيضاء التي يتمتع بها، بل أنه عندما انتقل للمقاولون العرب حاول التخلص منه لأنه لا يفضله لكنه فشل لأن الجميع كان قد عرفه وأصبح لا مفر منه.