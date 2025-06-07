شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: جميع الأمور فى الزمالك غير مستقرة إلا الجمهور فقط.. ولهذا السبب اخترت الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السر وراء اختياره اللعب بقميص النادي الأهلي رغم وجود العديد من العروض التي جاءته بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وأعلن الأهلي رسميًا اليوم الجمعة، تعاقده مع أحمد سيد زيزو بعد نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي.

وقال زيزو في تصريحات تليفزيونية: "جميع الأمور في الزمالك غير مستقرة إلا الجمهور فقط"، وحول مشاعره بارتداء قميص آخر غير الزمالك: "الموضوع في البداية لم يكن سهلًا، أنا في الزمالك منذ 6 سنوات، الخطوة لم تكن سهلة، اكتشفت في النهاية أنه لا يوجد شيء باق، شعرت أن السنوات الخمس الأخيرة لم تكن فى الحسبان".

وأضاف: "جمهور الأهلي أحترمه، هناك العديد من القريبين مني أهلاوية، وجزء من عائلتي أهلاوية، وهذا ما دفعني لاختياره، رغم كثرة العروض".

وعن السبب وراء رغبته في الانضمام للأهلي دون غيره، قال: "الموضوع شغف، ناد كبير يلعب في بطولات كبيرة، أرغب في صناعة تاريخ معه، ولم أجد أفضل من الأهلي".