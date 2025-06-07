شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: حبيت الزمالك بجد والأزمة مع النادى بدأت فى يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سيد "زيزو"، لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق، كواليس العروض الخليجية التي تلقاها مؤخرًا والصعوبات التي واجهها مع إدارة القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

وقال زيزو في تصريحات تليفزيونية: "طوال ست سنوات في نادي الزمالك لم أفتعل أي مشكلة مع أي شخص، وكنت دائمًا مركز داخل الملعب. ولكن مع دخول آخر عام ونصف من عقدي بدأت المشكلات تظهر".

وأضاف: "حبيت نادي الزمالك بجد لو كان في نيتي حاجة كنت عملتها من بدري، ورفضت الرحيل عن الزمالك واستغلال الشرط الجزائي من 3 سنين ورفضت الرحيل"، وأكمل: "في يناير 2024 تلقيت عرضًا ضخمًا من نادي الشباب السعودي بقيمة 7 ملايين دولار، ولم يكن هناك أي رد فعل من إدارة الزمالك رغم أهمية العرض للنادي من الناحية المادية".

وأشار زيزو إلى أن نادي الريان القطري كان قد طلب ضمه في سنوات سابقة، لكنه احترم تعاقده ورفض استغلال الشرط الجزائي.

كما أوضح زيزو: "في أغسطس 2024 جاءني عرض آخر من نادي نيوم السعودي بقيمة 6.5 ملايين دولار، وتحدثت مع حسين لبيب رئيس النادي لبحث إمكانية الاستفادة المالية للنادي، لكن الإدارة طلبت مني أن أخرج أمام الجماهير وأقول (أنا عايز أمشي)، خوفًا من رد فعل الجمهور والسوشيال ميديا".

وتابع: "أنا متفهم إن جماهير الزمالك قد لا تتعاطف معي، وكنت واثقًا أن الكثيرين لن يصدقوا الكلام الذي يُقال عني، مع ذلك تعرض والدي للإهانة خلال الشهور الماضية، ولم أرد احترامًا للنادي والجماهير".