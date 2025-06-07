شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يحاضر لاعبى الأهلي قبل المران الثانى فى ميامى والان مع تفاصيل الخبر

عقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، محاضرة خاصة بالفيديو للاعبي الأهلي في فندق الإقامة بمدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحرص خوسيه ريبيرو على شرح بعض الجوانب الخططية والتكتيكية للاعبين، كما قام بمنح اللاعبين بعض التعليمات الهامة.

ويستعد الأهلي لخوض المران الثاني في الخامسة عصر اليوم بتوقيت أمريكا (الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة) على ملعب جامعة نوفا.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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