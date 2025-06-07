شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: بطولة كأس مصر جاءت فى وقتها لإسعاد جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أن بطولة كأس مصر غالية وجاءت في وقتها من أجل إهدائها لجماهير نادي الزمالك.

وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد عواد قال لي إننا سنحصل على كأس مصر بركلات الترجيح، والبطولة كانت تريد أن أفوز بها بسبب ركلة الترجيح الأخيرة".

في سياق متصل، حرص هشام نصر نائب رئيس الزمالك وحسام المندوه أمين صندوق النادى على التوجه إلى منزل حسين لبيب رئيس النادى للاحتفال معه بلقب كأس مصر، الذى توج به الفريق الأبيض أمس الخميس على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وجاءت الزيارة تقديرًا للدور الكبير الذى لعبه حسين لبيب فى الحفاظ على استقرار النادى، والإسهامات التى ساعدت على تحقيق اللقب.

وأبدى حسين لبيب سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مؤكداً خلال تصريحات للمركز الإعلامى للزمالك أن تتويج الفريق بأى بطولة هو نتاج عمل جماعى، لمجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين والجماهير.

واختُتم اللقاء فى أجواء ودية، وسط تأكيد الحضور على استمرار العمل من أجل رفعة الزمالك وتحقيق مزيد من البطولات فى الفترة المقبلة.