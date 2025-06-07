شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يكشف حديثه مع جيرارد ودور محمد صلاح فى اقترابه من الانتقال للاتفاق السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سيد زيزو، المنضم حديثا إلى النادي الأهلي، عن كواليس مثيرة حول مفاوضاته مع نادي الاتفاق السعودي ودور النجم المصري محمد صلاح في الصفقة.

وقال زيزو في تصريحات تليفزيونية: "كان لي حديث مباشر مع المدرب ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، وتحدث معى بشكل واضح وأبدى رغبته الكبيرة في ضمي للفريق".

وأضاف: "جيرارد أكد لي أن محمد صلاح أثنى على إمكانيتى بعدما سأله عن فكرة التعاقد معى للانضمام إلى النادي السعودي".

وأكد نجم الزمالك: "العرض الذي وصلني من نادي الاتفاق السعودي كان بقيمة 2.5 مليون دولار، وهو عرض جيد جدًا، خاصة أنني كنت لاعبًا حرًا وقتها".

وكشف زيزو أن مفاوضات الاتفاق مع الزمالك لم تسر بسلاسة، حيث قال: "المفوض من نادي الاتفاق السعودي جاء إلى مصر للتفاوض مع الزمالك بشكل رسمي، لكن لم يكن هناك أي رغبة من مسئولي الزمالك في مقابلته أو التفاوض معه بشكل جاد".