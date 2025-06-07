شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6-6-2025 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتي جاء في مقدمتها، شاهد.. خوسيه ريبيرو يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية، وحسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى، والأهلى يعلن التعاقد رسميا مع أحمد سيد زيزو فى صفقة انتقال حر، والعتبانى حكما للمباراة الفاصلة بين لافيينا وأسمنت أسيوط للصعود لدورى المحترفين.

شاهد .. خوسيه ريبيرو يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك على نشر تهنئة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الكرة لجماهير النادي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.. صور

حرص هشام نصر نائب رئيس الزمالك وحسام المندوه أمين صندوق النادى على التوجه إلى منزل حسين لبيب رئيس النادى للاحتفال معه بلقب كأس مصر..

الأهلى يعلن التعاقد رسميا مع أحمد سيد زيزو فى صفقة انتقال حر.. فيديو

أعلن النادى الاهلى تعاقده مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم

شاهد فرحة مزدوجة باستاد القاهرة.. الزمالك يحتفل بكأس مصر وسط العائلة

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صور من احتفالات لاعبى الفريق الأبيض بالتتويج ببطولة كأس مصر

بعد نهاية موسم الزمالك.. أحمد سيد زيزو لاعب حر يستطيع التوقيع لأى نادٍ

يقيد مسئولو النادى الأهلى أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، اليوم الجمعة، فى قائمة الفريق باتحاد الكرة تمهيداً لسفر اللاعب للولايات المتحدة الأمريكية للحاق ببعثة المارد الأحمر المتواجدة هناك للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

محمد الشناوى: سعداء بالتواجد فى ميامى.. ونستعد بكل قوة للمونديال

أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى وكابتن الفريق، عن سعادته الكبيرة بتواجد بعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

العتبانى حكما للمباراة الفاصلة بين لافيينا وأسمنت أسيوط للصعود لدورى المحترفين

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم محمد العتبانى لإدارة المباراة الفاصلة الأولى بين لافيينا وأسمنت أسيوط لتحديد الفريق الصاعد لدورى المحترفين والتى من المقرر إقامتها غدا السبت.

تأكد غياب وسام أبو على عن مواجهة الأهلى وباتشوكا بسبب الفدائى

تأكد غياب الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى عن المشاركة فى مباراة باتشوكا الودية، المقرر لها مساء الأحد المقبل استعداداً لكأس العالم للأندية.

ريبيرو: الأهلى يملك شخصية البطل ونستعد لتحدٍ قوى أمام إنتر ميامى

أعرب البرتغالي خوسيه ريبيرو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن سعادته الكبيرة واعتزازه بتواجد الفريق فى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة فى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، مؤكدا أن هذه المشاركة تمثل لحظة تاريخية للنادى وللفريق.

بيراميدز يترقب قرار شريف إكرامى لتدعيم حراسة المرمى فى الموسم الجديد

تترقب إدارة نادى بيراميدز قرار شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الكروى الأول، الخاص باعتزاله كرة القدم، بعد التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز على صن داونز فى مباراة العودة بنتيجة 2 - 1

بعد نهاية موسم الزمالك.. عبد الله السعيد لاعب حر يستطيع التوقيع لأى نادٍ

عقب نهاية مباراة الزمالك أمام بيراميدز بكأس مصر والذى توج الفارس الأبيض بطلا لها انتهى عقد عبد الله السعيد مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الكروى الحالى 2024-2025.

فرص بقاء عبد الله السعيد مع الزمالك في الموسم المقبل لا تزال محل غموض كبير بعد تعطل المفاوضات معه لتجديد تعاقده خلال الأيام الماضية