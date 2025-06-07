7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6-6-2025 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتي جاء في مقدمتها الأهلى يعلن التعاقد رسميا مع أحمد سيد زيزو فى صفقة انتقال حر، والعتبانى حكما للمباراة الفاصلة بين لافيينا وأسمنت أسيوط للصعود لدورى المحترفين، وحسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.

الأهلى يعلن التعاقد رسميا مع أحمد سيد زيزو فى صفقة انتقال حر.. فيديو

أعلن النادى الاهلى تعاقده مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم

حسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.. صور

حرص هشام نصر نائب رئيس الزمالك وحسام المندوه أمين صندوق النادى على التوجه إلى منزل حسين لبيب رئيس النادى للاحتفال معه بلقب كأس مصر..

شاهد فرحة مزدوجة باستاد القاهرة.. الزمالك يحتفل بكأس مصر وسط العائلة

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صور من احتفالات لاعبى الفريق الأبيض بالتتويج ببطولة كأس مصر

شاهد .. خوسيه ريبيرو يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك على نشر تهنئة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الكرة لجماهير النادي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بعد نهاية موسم الزمالك.. أحمد سيد زيزو لاعب حر يستطيع التوقيع لأى نادٍ

يقيد مسئولو النادى الأهلى أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، اليوم الجمعة، فى قائمة الفريق باتحاد الكرة تمهيداً لسفر اللاعب للولايات المتحدة الأمريكية للحاق ببعثة المارد الأحمر المتواجدة هناك للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

محمد الشناوى: سعداء بالتواجد فى ميامى.. ونستعد بكل قوة للمونديال

أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى وكابتن الفريق، عن سعادته الكبيرة بتواجد بعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

العتبانى حكما للمباراة الفاصلة بين لافيينا وأسمنت أسيوط للصعود لدورى المحترفين

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم محمد العتبانى لإدارة المباراة الفاصلة الأولى بين لافيينا وأسمنت أسيوط لتحديد الفريق الصاعد لدورى المحترفين والتى من المقرر إقامتها غدا السبت.