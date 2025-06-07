شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: جماهير الزمالك الأوفى على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته البالغة بعد التتويج بلقب كأس مصر. وقال الرمادي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جماهير نادي الأبيض هى الأوفى على مستوى العالم، وتشجع النادي في أصعب الظروف ودائما تقف بجانب الفريق".

وأضاف: "سعيد لفرحة جماهير نادي الزمالك في كل أنحاء الوطن العربي، وأشكر حسين لبيب على ثقته وأتمنى له الشفاء العاجل".

وأوضح: "أداء الفريق اختلف بشكل كبير خلال المباريات الأخيرة في الدوري بعد تطبيق فكري الفني مع اللاعبين، وكنت أرغب في تقديم كرة ممتعة".