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أيمن الرمادى: جماهير الزمالك الأوفى على مستوى العالم

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أيمن الرمادى: جماهير الزمالك الأوفى على مستوى العالم

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القاهرة - سامية سيد - أعرب أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته البالغة بعد التتويج بلقب كأس مصر. وقال الرمادي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جماهير نادي الأبيض هى الأوفى على مستوى العالم، وتشجع النادي في أصعب الظروف ودائما تقف بجانب الفريق".

وأضاف: "سعيد لفرحة جماهير نادي الزمالك في كل أنحاء الوطن العربي، وأشكر حسين لبيب على ثقته وأتمنى له الشفاء العاجل".

وأوضح: "أداء الفريق اختلف بشكل كبير خلال المباريات الأخيرة في الدوري بعد تطبيق فكري الفني مع اللاعبين، وكنت أرغب في تقديم كرة ممتعة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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