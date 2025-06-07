شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: اتفقت على التجديد للزمالك بأقل من 50 مليون جنيه والإدارة لم تلتزم بالاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سيد زيزو المنضم حديثا إلى النادى الأهلي عن تفاصيل جديدة تخص ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والعروض الخليجية التي تلقاها مؤخرًا.

وقال زيزو في تصريحات تليفزيونية: "في شهر أكتوبر الماضي، قمنا بقراءة الفاتحة مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك للاتفاق على تجديد عقدي مع النادي".

وأضاف: "في شهر نوفمبر الماضي تم الاتفاق مع حسين لبيب على توقيع عقد جديد مع الزمالك بقيمة أقل من 50 مليون جنيه. لكن والدي اشترط إضافة بند واضح في العقد ينص على عدم بيعي خلال الموسم الأول من التعاقد".

وتابع نجم الزمالك السابق: "لو كانت إدارة الزمالك صادقة في نواياها تجاهنا، لوافقت بكل وضوح على هذا الشرط الذي يعتبر أبسط حقوقنا. لكن للأسف لم يتم الالتزام به بالشكل المتفق عليه".

وكان زيزو قد كشف في تصريحات سابقة عن تلقيه عدة عروض ضخمة من أندية سعودية وقطرية، أبرزها عرض من نادي الشباب السعودي في يناير 2024 بقيمة 7 ملايين دولار، وعرض آخر من نادي نيوم السعودي في أغسطس 2024 بقيمة 6.5 ملايين دولار.

وأكد اللاعب أنه تحدث مع إدارة الزمالك بشكل ودي حول العروض، لكن الإدارة طلبت منه أن يخرج بنفسه ليُعلن للجماهير رغبته في الرحيل، في محاولة منها للتنصل من مسئولية القرار أمام جماهير القلعة البيضاء.

وقال زيزو: "أنا متفهم تمامًا موقف جماهير الزمالك، لكني كنت دائمًا صادقًا وشفافًا مع النادي. تحمّلت إهانات طالت والدي خلال الأشهر الماضية، وفضلت الصمت احترامًا للجمهور وللنادي.