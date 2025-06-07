شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: جماهير الزمالك قامت بـ"ملحمة حقيقية" ولدينا ثقة كبيرة فى الرمادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء كانت ملحمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكانت سببا رئيسيا فى حصد لقب كأس مصر.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الموسم كان صعبا للغاية، وكأس مصر كان هدفنا في المرحلة الحالية، ووجدنا في أيمن الرمادي الاستعداد والشغف لتحقيق البطولة".

وأضاف: "كانت لدينا ثقة كبيرة في أيمن الرمادي ووفرنا له الاستقرار اللازم، والفريق فى آخر مباراتين بالدوري قدم أداء جيدا للغاية".