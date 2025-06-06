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حسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.. صور

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  • حسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.. صور 1/6
  • حسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.. صور 2/6
  • حسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.. صور 3/6
  • حسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.. صور 4/6
  • حسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.. صور 5/6
  • حسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.. صور 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الجمعة، 06 يونيو 2025 05:50 م

حرص هشام نصر نائب رئيس الزمالك وحسام المندوه أمين صندوق النادى على التوجه إلى منزل حسين لبيب رئيس النادى للاحتفال معه بلقب كأس مصر الذى توج به الفريق الأبيض بالأمس الخميس على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وجاءت الزيارة تقديرًا للدور الكبير الذى لعبه حسين لبيب فى الحفاظ على استقرار النادى، والإسهامات التى ساعدت على تحقيق اللقب.

وأبدى حسين لبيب سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مؤكداً خلال تصريحات للمركز الإعلامى للزمالك أن تتويج الفريق بأى بطولة هو نتاج عمل جماعى، لمجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين والجماهير.

واختُتم اللقاء فى أجواء ودية، وسط تأكيد الحضور على استمرار العمل من أجل رفعة الزمالك وتحقيق مزيد من البطولات فى الفترة المقبلة.

 

حسام المندوه

 

حسام المندوه

 

حسين لبيب والمندوه
حسين لبيب والمندوه

 

حسين لبيب
حسين لبيب

 

هشام نصر والمندوه
هشام نصر والمندوه

 

هشام نصر وحسين لبيب
هشام نصر وحسين لبيب

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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