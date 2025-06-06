شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص هشام نصر نائب رئيس الزمالك وحسام المندوه أمين صندوق النادى على التوجه إلى منزل حسين لبيب رئيس النادى للاحتفال معه بلقب كأس مصر الذى توج به الفريق الأبيض بالأمس الخميس على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وجاءت الزيارة تقديرًا للدور الكبير الذى لعبه حسين لبيب فى الحفاظ على استقرار النادى، والإسهامات التى ساعدت على تحقيق اللقب.

وأبدى حسين لبيب سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مؤكداً خلال تصريحات للمركز الإعلامى للزمالك أن تتويج الفريق بأى بطولة هو نتاج عمل جماعى، لمجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين والجماهير.

واختُتم اللقاء فى أجواء ودية، وسط تأكيد الحضور على استمرار العمل من أجل رفعة الزمالك وتحقيق مزيد من البطولات فى الفترة المقبلة.

حسام المندوه



حسين لبيب والمندوه



حسين لبيب



هشام نصر والمندوه