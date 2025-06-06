شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول مباراة رسمية لزيزو مع الأهلى بعد الإعلان الرسمى عن الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الأهلي تعاقده اليوم الجمعة مع زيزو في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الغريم التاريخي الزمالك.

يصل أحمد سيد زيزو الوافد الجديد للنادى الأهلى لمدينة ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية فى العاشرة صباح غد السبت، للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر لأول مرة، على أن يبدأ رحلته بالقميص الأحمر بالمشاركة فى كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن ينظم لاعبو الأهلى ممرا شرفيا للترحيب بزيزو فى أول مران مثلما حدث أمس، للترحيب بالصفقات الجديدة مثل محمد على بن رمضان ومحمد سيحا وأحمد رمضان بيكهام وتريزيجيه.

تضاءلت فرص لحاق أحمد سيد زيزو الوافد الجديد للنادى الاهلى بمباراة المارد الاحمر الودية أمام باتشوكا المكسيكى المقرر لها مساء الأحد المقبل بسبب احتمالية وصوله لأمريكا قبل المباراة بساعات قليلة.

موعد أول مباراة رسمية لزيزو في كأس العالم للأندية 2025

ويتوقع أن يتواجد زيزو في قائمة الأهلي بمباراته الأولى في مونديال الأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي.

المباراة ستقام يوم فجر يوم الأحد 15 يونيو الجاري في افتتاح البطولة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة.

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

وغاب عن قائمة المارد الأحمر للمونديال 11 لاعب هم: "رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبدالقادر، كريم نيدفيد، محمد عبدالله، كباكا، عبدالله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، حمزة عبدالكريم ومحمد الضاوي كريستو".

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.