شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أيمن الرمادى مع الزمالك بعد التتويج بلقب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تمكن أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك، بالتتويج بأول بطولة كأس مصر له فى تاريخه، بعد ما نجح الزمالك في إحراز لقب كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه، بعد ما تمكن في الفوز على بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية بنتيجة 7-6، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر. سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78.

وتعد بطولة كأس مصر التى أحرزها أيمن الرمادى هى البطولة الثالثة فى تاريخه كمدرب، حيث أحرز لقب كأس الرابطة مع نادى سيراميكا مرتين.

مسيرة أيمن الرمادى مع الزمالك تمثلت فى خوض 5 مباريات تعادل فى اللقاء الاول أمام سيراميكا 2-2 ثم خسر أمام بيراميدز 1-0 ثم فاز على بتروجت 3-1 ثم فاز على فاركو 2-0 ثم فاز على بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح ليتوج بطلا لكأس مصر، سجل 8 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم ، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.