شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: شكوى زيزو فى التظلمات بعد توقيعه للأهلى تمهيداً للتصعيد لـ "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن شكوى أحمد مصطفى "زيزو" في لجنة التظلمات، بعد توقيعه للنادى الأهلى تأتى كخطوة أولى قبل التصعيد ضد اللاعب في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية.

وأرسل نادى الزمالك خطاباً إلى اتحاد الكرة أكد فيه بأن عقد اللاعب (زيزو) ما زال مستمرًا مع النادي، وينتهي بتاريخ 1/7/2025، تاريخ آخر قسط مستحق بعقده مع النادي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ آخر قبل نهاية عقده.

وأكد الزمالك في خطابه المرسل إلى اتحاد الكرة تمسكه بالموعد الرسمي المُعلن من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA (أعلى جهة رياضية لكرة القدم في العالم) بانتهاء الموسم الرياضي بمصر بتاريخ 30/6/2025، وهو الأمر الذي لا يحق معه للاعب الانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال سريان الموسم الرياضي الحالي وسريان عقده مع النادي نهائيًا، حتى إذا تم فتح فترة القيد الاستثنائية لأي نادٍ آخر قبل نهاية عقد اللاعب مع النادي.

وعقب نهاية مباراة الزمالك أمام بيراميدز انتهى عقد زيزو مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الكروى الحالى 2024-2025،وبحسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، أصبح زيزو لاعبًا حرًا بداية من اليوم 6 يونيو 2025، مما أتاح له الانضمام للأهلى دون الحاجة إلى موافقة الزمالك.