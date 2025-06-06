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كأس العالم للأندية.. أشرف داري: نحن جاهزون يا ميامي

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد تهامى زكى

الجمعة، 06 يونيو 2025 04:15 م

أكد الدولي المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، استعداداته وتركيزه مع الفريق لمواجهة فريق ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر داري، عبر حسابه على انستجرام، صورا من زملائه في الفريق للحظة الوصول إلى الأراضي الأمريكية، قائلا: "كأس العالم.. نحن جاهزون يا ميامي".

أشرف دارى
أشرف دارى

وحرصت بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى على أداء صلاة العيد فى فندق الإقامة بمعسكرها المغلق بمدينة ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وانطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

أشرف داري
أشرف داري

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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