شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم للأندية.. أشرف داري: نحن جاهزون يا ميامي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدولي المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، استعداداته وتركيزه مع الفريق لمواجهة فريق ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر داري، عبر حسابه على انستجرام، صورا من زملائه في الفريق للحظة الوصول إلى الأراضي الأمريكية، قائلا: "كأس العالم.. نحن جاهزون يا ميامي".



أشرف دارى

وحرصت بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى على أداء صلاة العيد فى فندق الإقامة بمعسكرها المغلق بمدينة ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وانطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية مساء الاحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.



أشرف داري















