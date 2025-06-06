شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو بعد إعلان الأهلى ضمه: كل الطرق تؤدى إلى أرض التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

علق أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأهلى الجديد على انضمامه إلى النادى الأهلى خلال فيديو تقديمه عبر صفحة النادى على فيسبوك قائلاً:"كل الطرق تؤدى للجزيرة.. زيزو في أرض التاريخ.. زيزو أهلاوى".

أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أحمد مصطفى زيزو، نجم الزمالك فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم فى صفقة انتقال حر.

نجح مسئولو الأهلى فى قيد زيزو الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى قائمة الفريق المشاركة فى كأس العالم للأندية بعد إنهاء إجراءاته محلياً.

نجح النادى الأهلى حاليا فى إنهاء إجراءات قيد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الذى انتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم الكروى 2024 - 2025 مساء أمس، بانتهاء بطولة كأس مصر التى فاز الأبيض بلقبها على حساب بيراميدز بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.