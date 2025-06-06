شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينشر احتفال أيمن الرمادى مع الجمهور بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك ، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" جانباً من احتفالات أيمن الرمادى المدير الفني للفريق مع جماهير القلعة البيضاء عقب التتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بالأمس الخميس.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، وحرم بيراميدز من التتويج بالبطولة الثانية هذا الموسم، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتجهان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

ورفض الزمالك الخروج بدون بطولات هذا الموسم ليفوز ببطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض توج بلقب كأس مصر للمرة 29 في تاريخه، كما توج الزمالك ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2020 - 2021.

ورسخ الزمالك عقدته لبيراميدز في المباراة النهائية لكأس مصر بعدما كرر الفوز أمامه في النهائي للمرة الثانية.

المرة الأولى التي توج فيها الزمالك على حساب بيراميدز في النهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة.

وفشل بيراميدز في الفوز ببطولته الثانية لكأس مصر، والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.



احتفال ايمن الرمادى



الرمادى



المدرب ايمن الرمادى